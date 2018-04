Marc van der Linden vindt geluk niet afhangen van buik

"Zelfs nu nog komen allerlei mensen met hun conclusies. 'Wat zal je gelukkiger zijn.' Maar geluk hangt niet af van je buik", zegt de royaltykenner in een interview met Het Parool.

"Je kunt hartstikke gelukkig zijn als je heel dik bent. En hartstikke ongelukkig als je heel veel bent afgevallen."

Het gewichtsverlies heeft zijn leven wel makkelijker gemaakt. "Het staan was echt een probleem. Als de koning of koningin ergens komt, worden wij geacht 40 minuten van tevoren in een persvak te staan. Mijn rug hield dat vaak niet."

Taartje

De 48-jarige Van der Linden werd vaak door vreemden aangesproken op zijn gewicht. "Ik vierde met een vriend zijn verjaardag in het café, we namen allebei een appeltaartje en een vrouw die voorbijliep zei: 'Dat moet je natuurlijk niet doen in jouw situatie.' Ongevraagd. En je voelt de hele zaal al kijken zodra je een appeltaartje bestelt."

Het afvallen was voor hem een lange weg. "Wat mensen niet beseffen is dat je lichaam van almaar diëten opdonders krijgt." Hij wilde lange tijd niet zeggen hoe hij de kilo's kwijt wist te raken.

"Zo groot is mijn geheim niet; het komt neer op een andere manier van leven en veel minder eten. Hoe meer je dieet, hoe groter de kans op levenslange gewichtsproblemen. Omdat ik het nooit gedaan had, heeft het bij mij snel tot resultaat geleid."