Smallville-actrice Allison Mack opgepakt voor deelname aan sekshandel

De 35-jarige Mack moet vrijdag haar opwachting maken in de rechtszaal in New York, schrijft filmsite Deadline.

De actrice werd opgepakt samen met Keith Raniere, leider van Nxivm, dat wordt onderzocht omdat het een sekshandelprogramma zou hebben voor vrouwelijke slaven. De deelnemende vrouwen werden uitgebuit en gebruikt voor seks, zo blijkt uit rechtbankverslagen.

Mack en anderen leden van het programma vertelden de vrouwen dat ze lid zouden worden van een vrouwenorganisatie die hen meer macht zou geven, maar dat bleek niet het geval.

De vrouwen werden onderverdeeld in 'slaven' en 'meesters' en konden zich omhoogwerken als ze andere vrouwen bereid zouden vinden mee te doen. Raniere stond bovenaan de piramide en Mack zou daar net onder hebben gezeten. De vrouwen kregen tijdens ceremonies, waarbij ze naakt moesten zijn, een brandmerk met de initialen van Raniere.

De actrice, die in alle tien seizoenen van Smallville te zien was als Chloe Sullivan, is volgens de openbaar aanklager van New York verantwoordelijk voor het werk van het sekshandelprogramma, waarbij ze andere acteurs probeerde te betrekken. De FBI en andere Amerikaanse diensten zitten al een tijd lang achter de sekteleider Raniere aan. Hij zou al twintig jaar de wet overtreden.