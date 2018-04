Savage x Fenty, gaat het ondergoed heten, blijkt uit een korte video waarop in een flits een roze bh te zien is. Ook in een Instagram-story staat de 30-jarige ster in een bh.

Hoewel er nog weinig details over de lancering bekend zijn, kunnen fans zich alvast aanmelden om als eerste meer over de lijn te weten te komen. De Savage x Fenty-bh-maten variëren van 32A tot 44DD, met ondergoed beschikbaar in XS tot en met 3X.