Personeel R. Kelly stapt op na onthullingen in documentaire

Assistent Diana Copeland en advocaat Linda Mensch, meer dan tien jaar en vier jaar in dienst van de zanger, hebben ontslag genomen nadat de documentaire werd uitgezonden, zo bevestigden ze aan de BBC. De omroep heeft ook van een bron in het kamp van Kelly vernomen dat overige personeelsleden van plan zijn hem te verlaten.

In de documentaire werden ook nieuwe beschuldigingen geuit tegen de zanger, die beweert dat hij 'bewust en opzettelijk' een 19-jarige vrouw met een soa heeft besmet. Er is een strafklacht tegen hem ingediend en de politie van Dallas heeft laten weten dat ze een onderzoek is gestart.

De 51-jarige Kelly is door de jaren heen vaker beticht van seksueel ontoelaatbaar gedrag met jonge meisjes. In november kwam de Amerikaanse illusionist Morgan Strebler, die voor de zanger heeft opgetreden, naar buiten met het verhaal dat R. Kelly in 2006 twee jonge meisjes benaderde.

Hij zou de 14-jarige meisjes hebben meegenomen naar zijn slaapkamer in de tourbus. Enkele maanden voor die uitlating werd Kelly er door verscheidene mensen van beschuldigd jonge vrouwen vast te houden in een eigen sekte. Kelly ontkent alle beschuldigingen.