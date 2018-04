Rachel Weisz en Daniel Craig verwachten eerste kindje samen

"Het zal binnenkort zichtbaar worden. Daniel en ik zijn heel gelukkig", zegt Weisz in een interview met The New York Times.

"We krijgen een klein mensje. We kunnen niet wachten om hem of haar te ontmoeten. Het is zo mysterieus."

De 48-jarige actrice heeft al een 11-jarige zoon, Henry, met Hollywood-regisseur Darren Aronofsky. De 50-jarige Daniel Craig heeft een dochter, Ella (25), met zijn ex-vrouw Fiona Loudon.

In juni 2011 traden Weisz en Craig in het huwelijk na een relatie van een halfjaar.