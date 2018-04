Roddeloverzicht: Meghan verpest alles en Dotans drama

Als je de hele dag op je wenken wordt bediend, je constant te horen krijgt dat iedereen je zo knap vindt en je alles zo goed doet, kan het je wel eens naar je hoofd stijgen. Sterallures: menig bekend acteur, zangeres of regisseur heeft er last van.

Ineens wil je niet meer alle M&M's door elkaar eten, maar alleen nog maar blauwe. Ineens is gewoon kraanwater niet genoeg meer: dat moet minstens van een luxemerk zijn. En twee keer achter elkaar dezelfde outfit wordt ineens onacceptabel.

Sommige mensen ontgroeien die fase weer en worden door familie teruggehaald naar de gewone wereld, maar zo af en toe blijven mensen er in hangen. Diva's, noemen we die dan ook wel. Als we de familie van actrice Meghan Markle mogen geloven, is dat bij de toekomstige echtgenote van prins Harry het geval: de roem zou er voor gezorgd hebben dat ze onherkenbaar is veranderd.

"Ze is totaal vergeten waar ze vandaan komt. Onze familie is uit elkaar gerukt", aldus de 51-jarige Thomas, de halfbroer van de actrice, in gesprek met Daily Mirror.

Woedend is de familie: Meghan heeft slechts een deel uitgenodigd en nu is de rest kwaad. Hoe durft ze haar familie te verloochenen? De outfits lagen al klaar, de speeches al geschreven en de vliegtickets al geboekt: zij gingen met z'n allen naar Londen.

Thomas is echt boos en doet er alles aan om zijn halfzus zwart te maken. Zo zou de 36-jarige actrice liegen over wie ze echt is. "Ze stelt zich op als de nieuwe prinses Diana. Meg doet alsof ze menslievend is, een mens van de mensen en alsof ze teruggeeft aan de gemeenschap. Maar geen van die dingen is ze voor haar eigen familie."

Thomas denkt dat Meghan zich voor haar 'normale' familie schaamt. "Ze speelt de beste rol van haar leven. Ze is zo nep. Toen ze eenmaal in Hollywood werkte, werd ze een ander mens. Ze is ons helemaal vergeten."

Sinds 2011 heeft hij geen contact meer gehad met zijn zus, maar daar ligt het niet aan, nee Meghan is nep. Haar ouders denken daar anders over: zij zijn er gewoon bij als de actrice op 19 mei haar jawoord geeft.

Interview

Journalist is in Nederland geen beschermde titel en dus kan iedereen die eens een stukje heeft geschreven of een filmpje heeft gemaakt, zich in principe journalist noemen. Stukje op de website van je werk? Journalist. Leuke vlog waarin je drie vragen aan je moeder stelt? Journalist. Interview in de schoolkrant? Journalist.

De Volkskrant en de Mediacourant waren deze week meedogenloos: interviewen is een vak en niet iedereen kan het. Zij wisten het zeker: LINDA had deze maand het voorbeeld van hoe het níet moet. Zij lieten Michiel Huisman interviewen door Kim van Kooten en volgens de columnisten van beide media was dat zonde.

Michiel vindt het niet leuk om geïnterviewd te worden. "Het staat er uiteindelijk nooit zoals je wilt dat het er staat. In het leukste geval hoor je jezelf ineens iets formuleren waarvan je nog niet wist dat je dat vond, maar wanneer heb je dat nou? Eens in de honderd jaar. In het slechtste geval zit je het gesprek tandenknarsend uit en kom je totaal gefrustreerd thuis."

Om dergelijke momenten te voorkomen, had Michiel zelf zijn Phileine zegt sorry-collega gevraagd hem te interviewen. De Volkskrant vond het jammer. "Het is goed om te vermelden dat het interviewen van internationaal succesvolle acteurs vaak gepaard gaat met allerlei idiote restricties en eisen die vooraf door hun agent zijn opgelegd. Dan is het extra onsympathiek om je alleen te laten interviewen door een collega met wie je in een gezellig, maar weinig diepgravend onderonsje gaat zitten afgeven op het geschreven interview."

Michiel koos niet alleen zijn interviewer zelf, ook de fotograaf, make-up en styling liet hij doen door mensen die hij al jaren kent. "RTL Boulevard is er niets bij", aldus de Mediacourant.

Hebben we dan helemaal niets geleerd dankzij het "onderonsje" van Kim en Michiel? Jawel! Dat Michiel het echt heel goed doet in Hollywood. Alsof Game of Thrones en The Age of Adaline nog niet voldoende waren, blijkt de Nederlandse acteur het echt met íedereen te kunnen vinden.

"Vorige week heb ik even koffiegedronken met Sofia Coppola", aldus Michiel op luchtige toon. En nee, de regisseur van The Bling Ring en schrijfster van Lost in translation is niet eens de bekendste persoon in Michiels nieuwe vriendenboekje: Michiel is tegenwoordig ook vrienden met James Bond.

"Vorige week ben ik ook maar eens naar zo'n New Yorks feestje gegaan, zo'n feestje waarvan je denkt: o man, moet ik daar nou heen of niet, nou ja misschien is het wel goed voor mijn contacten of zo ... En ik stond daar te praten met een hele beroemde, hele machtige man van een heel beroemd en heel machtig bedrijf en het was zo saai en ik had niks meer te zeggen en ik dacht: o mijn god, hoe kom ik weg uit dit gesprek, en toen kwam iemand me redden en dat was dan Daniel Craig."

Dotan

De hele week konden we het nergens anders over hebben: wat ging er in hemelsnaam door het hoofd van Dotan om toen hij bedacht dat het een goed idee was om een 'trollenleger' op te zetten? Tientallen accounts die eerder positieve berichten bij Dotan op de tijdlijn hadden gezet, zijn nummers hadden aangevraagd en hysterisch reageerden op sociale media zodra de zanger iets deed, bleken nep. En in sommige gevallen ook door hem zelf te zijn aangemaakt.

Het zorgde vorige week zaterdag voor flinke opschudding in de entertainmentwereld: was dit nou echt nodig? Dotan ontkende in de Volkskrant dat hij er iets mee te maken had. "Ik wil dat dit verdwijnt. Ik word er misselijk van als ik dit zie."

Maar hoe verder het verhaal ontrafelde, hoe duidelijker het werd dat Dotan toch wel degelijk er zelf iets mee te maken had. En dus kon hij eigenlijk niet anders dan bij RTL Late Night aanschuiven. "Wat er klopt is dat ik in 2011, toen ik begon met mijn muziekcarrière, wel het idee had om te zoeken naar manieren hoe ik mijn muziek bij meer mensen terecht kon laten komen. En daar is toen het idee ontstaan om, heel onschuldig eigenlijk, een aantal accounts aan te maken om af en toe een like te doen of een liedje aan te vragen."

Dat Dotan er voor koos bij RTL Late Night aan te schuiven, waar Humberto Tan nog altijd de scepter zwaait, en niet bij Pauw, was een "laffe keus", zo meende AD. "Want Dotan weet dondersgoed dat hij bij Pauw of bij de al dagen fulminerende Ronald Molendijk in Boulevard en zelfs bij de immer vriendelijke Sybrand en Martine niet zo makkelijk wegkomt met halve antwoorden en ongeloofwaardige ontkenningen, als bij Humberto Tan."

Dotan verwijderde alles van sociale media, maar echt vergeven is het hem door zijn collega-artiesten nog niet. De Jeugd van Tegenwoordig kreeg vrijdag een gouden plaat van de zanger in handen en besloot de woede gewoon eens te uiten. De plaat ging aan diggelen. "Ik vond het wel een goede marketingtruc, dat zeker", aldus Willie Wartaal. "Maar je zou ook gewoon kunnen proberen om muziek te maken die mensen echt leuk vinden."

En Dotan, hoe is het nu met hem? De zanger houdt zich voorlopig even stil en ook alle nepaccounts laten niets meer weten. Hij wil zich nu concentreren op zijn muziek en verdergaan.