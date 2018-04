Doutzen Kroes 'moet nou eenmaal' veel vliegen

"We nemen binnenkort wel een elektrische auto, maar dat is in Amsterdam nog heel moeilijk", zegt de 33-jarige Kroes vrijdagochtend op Radio 1. Ze vindt dat de stad "heel weinig" oplaadpunten heeft. "Dat wordt niet genoeg gesteund."

Voor haar werk vliegt het model de hele wereld over, maar daar wil ze niet mee stoppen. "Dan kun je niet meer leven. Ik kan wel in een hutje op de hei gaan wonen, maar dan heb ik die bekendheid niet meer." En die faam heeft de Friezin nodig om aan mensen over te brengen hoe belangrijk natuur en milieu zijn. Dat doet ze via diverse stichtingen en organisaties.

"Ik ben het met iedereen eens dat vliegen enorm milieubelastend is en ik zou het natuurlijk het liefst veel minder doen, maar je moet die afweging maken. Maar als de balans goed is... Het moet nou eenmaal." Kroes, die afwisselend in Amsterdam en New York woont, doet haar best op de set van fotoshoots zo bewust mogelijk met het milieu om te gaan.

"Ik probeer wel mijn eigen fles mee te nemen, mijn eigen beker. We moeten ophouden met het beeld dat het geen verschil gaat maken als ik het alleen doe. Maar juist als je dat wel doet en mensen dat zien, gaan dingen veranderen."