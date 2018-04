Antje Monteiro mag dochter Romy weggeven bij huwelijk

"Romy vroeg het twee maanden geleden", vertelt Monteiro. "Ik zat toen midden in de voorbereidingen voor de auditie voor Donna."

De hoofdrol in de musical Mamma Mia! heeft ze inmiddels binnen.

"Ik had elke dag de cd opstaan; ik ademde, sliep en droomde Donna. En die vraag 'mama, wil je me weggeven?' staat ook letterlijk in het script. Dus ik dacht in eerste instantie eigenlijk dat ze me aan het testen was en wilde kijken of ik mijn tekst kende." Nadat de verwarring was geklaard, zei Antje direct ja.

De 25-jarige Monteiro trouwt deze zomer met haar verloofde Django van Rijn, met wie ze twee jaar samen is.