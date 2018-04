Pastoor klaagt Oprah Winfrey aan voor stelen idee voor serie

Greenleaf is een familiedrama over een pastoor die een megakerk runt in Memphis. Datzelfde idee besprak het duo naar eigen zeggen in 2014 met een team van de televisiezender van Winfrey, OWN.

In Greenleaf zouden de personages zelfs dezelfde namen hebben als in het idee van Shannan Wynn en pastoor Lester Barrie. Een van de vijanden van de hoofdpersoon van Greenleaf, pastoor Basie, zou zijn vernoemd naar de pastoor van wie ze het idee zouden hebben gestolen.

De twee klagen de zender aan voor onder meer plagiaat en contractbreuk. Ze eisen enkele tonnen en een verbod voor OWN om verder te gaan met de serie.