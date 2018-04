Actrice Anniek Pheifer werkt liever met mannen dan vrouwen

"Ik ben gewoon dol op mannen", zegt de 40-jarige Pheifer, die onder meer te zien was in Westenwind en Jiskefet, tegen de Volkskrant.

"Liefst heb ik nul vrouwen om me heen. Lekker rustig, geen achterbaks gedoe. Al speel ik in De Oresteia (tragedie van Het Nationale Theater, red.) heerlijk samen met Hannah Hoekstra en Romana Vrede, dat zijn eigenlijk ook mannen."

Of er echt een verschil is tussen mannelijke en vrouwelijke regisseurs, durft Pheifer niet te zeggen. "Toen ik vorig jaar in Gidsland speelde bij Mugmetdegoudentand, liet regisseur Lineke Rijxman veel aan de acteurs over. Dan word je op jezelf teruggeworpen. Juist ook vanwege die verschillen is het leuk om te gaan freelancen."

"Als ik mijn hele leven nog maar met één regisseur mocht werken, dan zou het Theu Boermans (De Oresteia) zijn. Je hebt tijdens een repetitieperiode altijd wel een dagje geen zin, maar niet bij Theu. Dat is nooit saai. Als hij binnenkomt voor de repetitie, dan bestaat alleen nog maar dát voor hem. Hij heeft aandacht voor de kleinste rollen. Hij speelt veel dingen voor, uitvergroot. Je begrijpt het meteen wat hij bedoelt, en het is ook nog eens grappig om hem dat te zien doen."