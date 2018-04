Destiny's Child-zangeres Michelle Williams verloofd

"We konden het niet langer stilhouden", zegt de 37-jarige Williams tegen People.

Williams ontmoette haar aanstaande in maart 2017 tijdens een spirituele retraite in Arizona, die werd geleid door predikant en lifecoach Johnson. In het verleden werkte hij ook als geestelijk begeleider voor professionele sportteams waaronder de Pittsburgh Steelers en L.A. Dodgers.

De zangeres was op zoek naar steun nadat haar vorige relatie was stukgelopen doordat haar ex haar had bedrogen. "Ik moest ergens heen waar ik een boodschap van hoop kon krijgen en wilde weer verbonden worden met God", aldus de zangeres.

Wanhopig

Volgens de 40-jarige Johnson zaten hij en zijn verloofde in een soortgelijke situatie toen ze elkaar ontmoetten. "Michelle kwam uit een echt slechte relatie, en ik was ook vrij wanhopig."

De twee trouwen "zeer binnenkort". "Waarom zouden we wachten?", aldus Williams, die zaterdag nog op het podium stond met Destiny’s Child-collega’s Kelly Rowland en Beyoncé Knowles tijdens het optreden van laatstgenoemde op Coachella. "Het wordt heel traditioneel", vult Johnson aan. "De dresscode is black tie en we willen het klein en intiem houden."