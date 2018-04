Patricia Paay eist schadevergoeding van Johan Vlemmix voor sekspoppen

De 69-jarige Paay eist ook excuses van Vlemmix. De dagvaarding is woensdag ingediend bij de de rechtbank in Den Bosch. Het is nog niet bekend wanneer de zaak zal worden behandeld.

De advocaat van Vlemmix krijgt de kans om te reageren op de verwijten en zal een tegenclaim van 200.000 euro indienen. Vlemmix zegt dat hij is gedupeerd, omdat hij met de sekspoppen van 3.500 euro per stuk blijft zitten.

Paay claimt in de dagvaarding dat haar carrière in het slop is geraakt door de geruchtmakende verspreiding van een plasseksvideo en dat Vlemmix daar misbruik van maakt voor zijn handel.

"Juist op een zeer gevoelig moment heeft hij haar naam en beeltenis gebruikt om er financieel voordeel van te hebben", schrijft haar advocaat. "Juist nu zij psychisch weer een beetje begon op te krabbelen, verscheen ze tegen haar wil weer negatief in de publiciteit."

Vlemmix heeft de verkoop van de sekspoppen gestaakt, maar weigert tot dusver om excuses te maken.