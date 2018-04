Raymond van Barneveld heeft er moeite mee dat alles bespreekbaar wordt

"Ik kan niet zo goed omgaan met de hedendaagse situatie dat mensen zomaar over alles praten, seks en toestanden", vertelt de 50-jarige darter aan tijdschrift JFK. Die onderwerpen zal Van Barneveld nooit zelf aansnijden.

"Ik vind mezelf best modern, maar ik krijg rode oortjes van een programma als Zon, zuipen, ziekenhuis. Je moet maar kijken naar programma's waarin mensen elkaar wegstemmen of depressies aanpraten. Dat is de hedendaagse maatschappij."

De darter zet liever een lachfilm aan in zijn thuisbioscoop, waar hij een collectie van ruim driehonderd films heeft. "Wat moet je ermee, in de streamingtijd, maar ik houd gewoon van verzamelen. Als kind spaarde ik postzegels, enveloppen en munten."

Documentaire

Over het leven van de Haagse darter wordt een documentaire gemaakt, maar over zijn privéleven zal weinig te zien zijn. "Het is ook niet alleen aan mij, hè? Ik kan het wel leuk vinden om mijn kleinkinderen te laten zien, maar dat heb ik niet voor het zeggen."