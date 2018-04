André Hazes: 'Ik ben een beetje van iedereen'

"Het is nou eenmaal zo dat het er bij hoort. Dan moet je dus ook niet gaan lopen zeiken als je succes hebt dat je er geen zin meer in hebt. Dat kan niet. Dan is Nederland ook zo klaar met je hoor. Want daar is Nederland te klein voor. Als ik nu onbeschoft doe tegen de meneer in het personeel, staat zijn nichtje volgende week bij mij op de tribune en gooit een biertje naar mij toe", aldus de 24-jarige zanger in gesprek met NU.nl.

"Als zanger gaat het erom dat je goede songs maakt, maar als je daarbuiten een klootzak bent, gaat het je niets opleveren."

Hazes deelt op sociale media en in zijn real-life soap André Hazes: Ik haal alles uit het leven, de kleinste details uit zijn persoonlijke leven. Op de foto's en in de serie komen zijn vriendin Monique en hun zoon André Jr. voorbij, maar ook hoe de zanger zich voorbereidt op concerten en start aan een productiedag voor één van de programma's die hij maakt.

"Natuurlijk zijn er dingen die gewoon niemand wat aan gaan, net zoals m'n pincode, die zeg ik ook tegen niemand. Nou ja, als je het vier keer aan me vraagt is de kans heel groot dat ik het je wel vertel, maar ik ben een open boek. Ik heb geen zin om te moeten onthouden wat ik heb gezegd. Als jij mij over tien jaar dezelfde vraag als nu stelt, geef ik nog steeds hetzelfde antwoord. Omdat ik gewoon eerlijk ben. En dat werkt niet altijd in mijn voordeel hoor. Want ik zeg altijd net iets te veel, of net iets te grof. Maar dat ben ik nou eenmaal."

Burn-out

Als zoon van André Hazes, die in september 2004 overleed op 53-jarige leeftijd, is de zanger opgegroeid met de aandacht van media. Zelf denkt hij dat die gewenning helpt om zijn huidige leven vol te houden. "100 procent. Twee of drie jaar geleden begon het succes echt. Als je dan zelf ook net begint, word je helemaal gek, denk ik. Ik denk dat dat de reden is dat ik geen burn-out ga krijgen: ik ben het zo gewend."

Dat hij het opnemen van de real-life soap niet ziet als werk, helpt ook. "Ze volgen me gewoon in mijn leven en ik geef zo af en toe een reactie op wat ik doe, maar voor de rest gebeurt het gewoon. Dat is zo lekker aan gewoon jezelf zijn: ik speel geen rol en dus ben ik niet aan het werk."

Zijn zoon groeit nu ook op met camera's om zich heen. De zanger en zijn vriendin hebben geen moment getwijfeld of ze André Jr. wel in de real-life soap wilden. Waar sommige artiesten er voor kiezen de namen van hun kinderen niet eens te delen met de media, is de beeltenis van André Jr. daardoor regelmatig op televisie en sociale media te zien. Daar zit echter een grens aan.

"Hij mag alleen op sociale media op onze eigen accounts. Als iemand anders een foto van mijn kind maakt, word ik boos. Ik bepaal zelf hoe ik mijn kind op de foto of filmpje staat. Dat is gewoon een ding. Het is mijn kind. Als jij met een kinderwagen loopt, ga ik ook niet ineens een foto van je kind maken. Dat is achterlijk. Als iemand dat doet vraag ik ook altijd of ze de foto willen verwijderen. Ik vind dat gewoon raar. Als je het me vraagt krijg je trouwens ook nee. Ik laat al zoveel zien, waarom moet je dan nog een foto van hem hebben op je eigen telefoon?"

Moeder

Zijn moeder Rachel, met wie Hazes lange tijd geen contact had, is sinds het einde van 2017 weer terug in zijn leven. Dat betekent dat ze ook te zien is in de real-life soap. "Maar niet zo heel veel. Mijn moeder vindt de camera's niet fijn, dat heeft ze nooit gehad en ze blijft het irritant vinden. Ze wil gewoon lekker oma zijn en geen camera in haar nek. Dat respecteer ik. Dus ik heb haar één keer gebeld en gezegd: 'ma ik heb nou eenmaal een cameraploeg en je bent nou eenmaal weer in mijn leven. Dus je moet, of je het nou wil of niet, één keer.' En daarna heb ik haar beloofd dat ze nooit meer iets tegen haar zin hoeft te doen. Maar één keer wel."

Met zijn zus Roxeanne heeft de zanger nog steeds geen contact, al staan ze dit weekend wel weer allebei op het podium bij Holland zingt Hazes. Volgens Hazes een "rare situatie", maar hij gunt zijn zus, die binnenkort haar eerste zoontje verwacht, alles.

"Weet je wat het is. We hebben afstand genomen, we hebben geen contact. Maar ik gun haar al het geluk en gezondheid. Ze staat hartstikke goed op dat podium en ik gun haar ook echt dat ze het beste van de avond is. Zo zit ik gewoon niet in elkaar. Ik draag haar echt wel een warm hart toe."

André Hazes: ik haal alles uit het leven is iedere woensdag te zien bij SBS6 om 21.30 uur.