Alex Klaasen piekert te veel voor de liefde

"Althans, ik ben er niet slecht in, maar ik kan er slecht mee omgaan", zegt de 41-jarige acteur tegen Margriet.

"Als ik iemand vind, gaat de piekermachine aan bij mij. Dan ga ik opsommen wat er allemaal niet klopt of deugt. Of ik vind mezelf niet leuk genoeg, of ik denk dat we elkaar niet begrijpen, of dat we niet precies hetzelfde gevoel voor humor hebben."

De acteur, die momenteel toert met zijn voorstelling Showponies, heeft de liefde van zijn leven nog niet gevonden. "Ik word er wel beter in, hoor, maar op dit moment is mijn werk zeker mijn grootste liefde in mijn leven. En ik ben ontzettend blij dat ik dat heb. Het is ook een liefde waar ik trouw aan wil zijn."

Op toneel voelt Klaasen zich vrij, omdat hij daar controle heeft. "Daarbuiten is het zo lastig. Versieren, om maar eens wat te noemen, daar snap ik in het echte leven dus helemaal níets van. Maar als ik op het toneel iemand zou moeten versieren, zou ik precies weten hoe ik dat moest doen. Terwijl ik dezelfde persoon ben, met hetzelfde lichaam en hetzelfde gezicht. Maar de afspraken zijn anders."