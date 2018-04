Kanye West schrijft nieuw boek op Twitter

De 40-jarige artiest opende vorige week weer zijn Twitteraccount en plaatste dinsdag de eerste tweets. Woensdag vertelde hij via het sociale medium dat de berichten deel uitmaken van het aangekondigde filosofieboek, dat de titel Break the Simulation met zich meekrijgt.

"Dit is mijn boek en ik schrijf het live. Geen enkele uitgever zal mij zeggen wat ik waar zet of hoeveel pagina's ik moet schrijven. Dit gaat me niet om het geld, dit is een aangeboren behoefte om expressief te zijn."

"Ik ga werken aan dit boek wanneer ik er zin in heb", verklaarde West later.

West heeft inmiddels tientallen berichten geplaatst met een filosofische inhoud. "Wees zo transparant mogelijk. Voer geen toneelstukje op. Speel geen potje schaak met het leven. Maak besluiten op basis van liefde, en niet op angst", schrijft de rapper.

De artiest zei eerder dat er in het "boek" veel aandacht komt voor tijd, en hoe foto's dat vastleggen. "Ik heb gemengde gevoelens over foto's. Mensen zijn er vaak mee geobsedeerd, maar aan de andere kant halen de plaatjes je uit het nu en brengen ze je naar het verleden of juist naar de toekomst."