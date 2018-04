Johnny de Mol opgegroeid 'met de plicht om kwetsbare mensen te helpen'

"Mijn moeder doet dit door ouderen te helpen en zich in te zetten voor gehandicapten. Ook mijn vader draagt absoluut zijn steentje bij. Dat is hoe onze familie is", aldus De Mol in gesprek met Nieuwe Revu. Deze week werd heb blad gemaakt door journalisten, fotografen en andere verhalenvertellers die hun thuisland zijn ontvlucht.

De 39-jarige presentator heeft van zijn ouders geleerd dat "als je het zelf goed hebt, je bereid moet zijn om minderbedeelden te helpen". "En dat is lang niet altijd financieel. Het meest kostbare wat je iemand kunt geven, is tijd en aandacht."

De Mol is ambassadeur van Het Vergeten Kind en heeft geholpen op Lesbos om vluchtelingen te ontvangen. "De ander helpen voelt beter dan het winnen van welke prijs of het scoren van welke kijkcijfers dan ook. Maar ik wil niet alle credits naar me toetrekken."