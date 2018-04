Lauren Verster bang dat dochter 's nachts in deken stikt

"Waar je vroeger bezorgd was om jezelf, ben je dat nu om haar. En meer, want de verantwoordelijkheid voor zo'n kleintje drukt oneindig veel zwaarder", vertelt de 37-jarige presentatrice woensdag in Privé.

Over haar angst dat haar dochter zal stikken in een dekentje, vertelt Verster: "Dan ga ik dat dekentje de hele tijd goed doen. Dan haal ik allemaal dingen bij haar hoofd weg, om alles uit te sluiten. Terwijl ik dat allemaal al gecheckt heb. Jasper kan er dol van worden. Midden in de nacht luister ik vaak of ze nog ademt. Ja, het gaat best ver. Misschien ben ik overbezorgd."

Verster beviel in februari van haar eerste dochter Leentje. Ze kreeg haar samen met haar vriend Jasper.