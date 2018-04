Saar Koningsberger denkt aan tweede kind ondanks zware bevalling

"Ik wil sowieso eigenlijk nog wel een tweede", zei de 31-jarige presentatrice in RTL Boulevard.

De bevalling van Scottie was begin maart alles behalve makkelijk, maar dat weerhoudt Koningsberger niet van gezinsuitbreiding. "De bevalling was niet helemaal hoe ik hem bedacht had van tevoren. Ze lag verkeerd, ik had gelijk al een weeënstorm en kreeg al heel vroeg persdrang."

Toch was Koningsberger alle pijn en de "paniek in de tent" al snel vergeten. "Hoe heftig die bevalling ook is geweest, ik zei diezelfde dag nog: ik doe dit vanavond weer."

Met Scottie gaat het "heel goed". "Alle clichés zijn waar; als het maar goed gaat met je kindje, dan gaat het goed met jou. Natuurlijk ben ik oververmoeid, maar elke keer als ik in haar wiegje kijk, begint ze weer te schaterlachen en dan vergeet ik die slapeloze nachten."