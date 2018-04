Vlogger Laura Ponticorvo kan hack van naaktbeelden nog niet afsluiten

Dat vertelde de vlogger in RTL Boulevard.

"We waren meteen opgelucht dat we een gezicht hadden", zei de 32-jarige Ponticorvo. "Maar ik kan het helaas niet afsluiten." De vlogster vertelde dat ze de hoop had opgegeven dat de dader zou worden gevonden. "Ik dacht: een hele goede hacker, die vind je niet terug. Dus ik was wel verrast dat het was gelukt."

Hoewel ze alle gebeurtenissen van "een heel heftig jaar" nog niet achter zich kan laten, denkt Ponticorvo dat de ontmaskering van Mitchell van der K. haar wel gaat helpen. "Doordat ik hem heb gezien en een gezicht heb bij een naam. Dat gaat me helpen bij het verwerkingsproces."

Het leven van Ponticorvo werd vorig jaar maart op zijn kop gezet toen naaktbeelden van haar uitlekten. De vlogster was er kapot van dat ze was gehackt en dat privébeelden op straat lagen. Misdaadjournalist John van den Heuvel ontmaskerde Ponticorvo's hacker.

Het bleek om de Almeerse VVD-politicus Mitchell van der K. te gaan. Hij hackte niet alleen de vlogster, tientallen vrouwen werden slachtoffer van hem. Ook foto's van Fatima Moreira de Melo werden op Van der K.'s computer gevonden.