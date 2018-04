Zangeres Romy Monteiro valt op machomannen

"Hij is groot, sterk, gespierd en macho", vertelt Monteiro in Beau Monde. "En houdt de deur voor me open. Die mannelijke rol past bij hem. Gelukkig doet hij wel veel dingen in huis, zoals koken en schoonmaken. En buiten dat is hij ook bloedknap en slim."

De 25-jarige Monteiro zegt voor macho types te gaan omdat ze een "krachtig persoon" is. "Ik heb een grote mond en weet duidelijk wat ik wil. Als er iemand naast mij staat die overal ja en amen op zegt, vind ik dat niet aantrekkelijk. Ik heb vuur nodig, moet soms geremd worden."

Met mannelijke collega's uit de showbizzwereld heeft Monteiro, die onder meer te zien was in The Bodyguard, nooit gedatet. "Mannen uit de showbizz zijn niet types waar ik op val. Ik vind ze soms een beetje verwijfd."

Bruiloft

Monteiro zei in een eerder interview al dat ze achterloopt met het plannen van haar bruiloft. "Het lastige is dat we geen keuzes kunnen maken. Bij alles wat de weddingplanner aandraagt, denken we: oh leuk!"