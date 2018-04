Hadid reageerde zelf op een bericht van entertainmentsite E! op Instagram. Onder een post over de geruchten van een verzoening van de twee in de Californische woestijn, schreef ze: "Dat was ik niet".

De half-Nederlandse is mogelijk verward met Chantel Jeffries, de dj waarmee The Weeknd de laatste tijd vaker is gezien. De ex van Justin Bieber draaide een dj-set op het festival, waarbij de zanger kwam kijken.