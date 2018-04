Rick Brandsteder is door relatie 'een rustige jager'

De Temptation Island-presentator vertelt in Viva dat hij het jagen van zijn vader heeft geërfd. "Hij is inmiddels 35 jaar samen met mijn moeder, maar daarvoor was hij een vrouwenverslinder. Dat hebben mijn broertje en ik ook, het zit in ons, het 'jagen'. Testosteron Brandsteder, zoon van. En nu ben ik een rustige jager."

De 34-jarige Brandsteder zegt dat het gevoel dat hij bij Kuizenga heeft, nieuw voor hem is. "Een keer eerder was ik hoteldebotel verliefd op een Turks meisje. We waren een tijd samen, maar destijds was ik nog te jong en onrustig, ik was er blijkbaar niet klaar voor."

Met Kuizenga is hij dat wel. "Met haar wil ik samenwonen, trouwen, kinderen krijgen en oud worden. En dat gevoel is wederzijds, dat is zo fijn."