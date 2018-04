Glenn Helder vader geworden van dochter

De voormalig voetbalinternational (49) maakte het nieuws bekend op zijn Facebookpagina.

"Ongelofelijk blij en verguld met liefde", schrijft hij. "Welkom lieve Aivy Afra Helder. Ons hart is vol met liefde voor ons schatje."

Helder voetbalde onder andere voor Sparta Rotterdam, Vitesse, Arsenal en NAC. Ook speelde hij vier interlands met het Nederlands voetbalelftal.

In maart 2014 verscheen zijn biografie Van Arsenal naar de Bajes, waarin Helder vertelt over de gokverslaving waarmee hij kampte en de gevangenisstraf die hij uitzat wegens onder meer bedreiging en mishandeling. In 2015 werd de voormalig voetballer persoonlijk failliet verklaard wegens gokschulden uit het verleden.

Percussionist

Tegenwoordig is Helder percussionist en was hij te zien in de tv-programma's Expeditie Poolcirkel, Jouw vrouw, mijn vrouw VIPS en Celebrity Stand-Up. In 2017 toerde de oud-voetballer nog door Nederland met de theatershow FC De Rebellen, een groep rebelse oud-voetballers die lezingen geeft.