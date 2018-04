Mariah Carey vindt reacties na onthulling bipolaire stoornis 'hartverwarmend'

"Ik ben hard aan het werk geweest, geïnspireerd door al jullie persoonlijke verhalen en hartverwarmende steun en reacties", schrijft de zangeres op Instagram.

"Laten we elkaar blijven steunen tijdens de weg die ieder van ons af moet leggen", eindigt Carey haar bericht.

Afgelopen week onthulde de zangeres in een interview met People aan een bipolaire stoornis te lijden. Carey kreeg in 2001 al de diagnose van deze manisch-depressieve stoornis, toen ze na een fysieke en mentale instorting opgenomen werd in het ziekenhuis.

Toch duurde het een aantal jaar voordat de zangeres hulp zocht. "Tot voor kort was ik in ontkenning, maar leefde ik wel in de constante angst dat iemand erachter zou komen", vertelde Carey in het interview.

Therapie en medicatie

Nadat de zangeres eenmaal hulp zocht in de vorm van therapie en medicatie, kon ze zich naar eigen zeggen weer focussen op waar ze het meeste van houdt: liedjes schrijven en muziek maken.

Carey besloot naar buiten te treden met haar ziekte omdat ze hoopt dat haar verhaal het taboe waar veel mensen met dezelfde stoornis tegenaan lopen, zal doorbreken.