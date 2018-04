Snoop Dogg blij dat hij zichzelf kan zijn in vriendschap met Martha Stewart

"Ze laat me mijzelf zijn en accepteert me voor wie ik ben", zegt de 46-jarige artiest in een interview met People. "Ze probeert me niet te veranderen. Ze zal altijd een vriendin van me blijven."

De twee leerden elkaar voor het eerst kennen in 2008, toen de rapper te gast was in Stewarts kookshow Martha en ze samen aardappelpuree maakten.

In 2015 kwamen ze elkaar weer tegen bij de Comedy Central Roast van Justin Bieber, en er bloeide een vriendschap op tussen Snoop en de televisiekok. Ze besloten daarna samen een kookshow te maken, Martha and Snoop's Potluck Dinner Party, waarvoor ze ook een Emmy-award verdienden.

"Ik heb er veel nieuwe woorden bijgeleerd", zegt de 76-jarige Stewart over wat zij van de rapper heeft opgestoken. "Genoeg voor een klein woordenboek. Daar staan alle fo'shizzles in en alle andere dingen."