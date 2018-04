Aanklager Andrea Constand deelt getuigenis in zaak Bill Cosby

"Ik kon hem niet van mij afslaan", aldus Constand. Ze legt uit in haar getuigenis, waarover meerdere Amerikaanse media melden, dat ze Cosby leerde kennen toen hij de voormalig manager van een vrouwenbasketbalteam om informatie over sport vroeg.

Hij zou tweemaal geprobeerd hebben haar te verleiden, wat Constant afsloeg. Ze beweert dat ze zich toen nog niet geïntimideerd voelde en Cosby te zien als een mentor en vriend.

Ze ging daarom ook op zijn uitnodiging in toen hij haar begin 2004 vroeg naar zijn huis te komen in Philadelphia. Omdat ze haar baan recentelijk was verloren en stress ervoer, bood Cosby haar pillen aan die haar zouden helpen ontspannen. Constand zou haar bewustzijn daarna zijn verloren en Cosby heeft haar daarna gepenetreerd met zijn vingers. Ook legde hij haar handen op zijn penis.

Vernederd

"Ik wilde dat het stopte", zei Constand in de rechtbank. "Maar ik kon niets zeggen. Ik probeerde mijn handen en benen te bewegen maar ik was te zwak. Ik was niet in staat om terug te vechten." De vrouw zegt dat ze zich ontzettend vernederd voelde en dat ze lange tijd in shock was.

Tijdens de zitting zei Constand dat ze graag wilde getuigen omdat ze "gerechtigheid" wil voor de slachtoffers van de gevallen komiek.

Jury

Constand is een van de tientallen vrouwen die beweren dat The Cosby Show-ster hen heeft gedrogeerd en misbruikt. De meeste zaken zijn echter verjaard, maar niet in het geval van Constand. Zij wordt in deze zaak bijgestaan door vijf andere getuigen, onder wie voormalig topmodel Janice Dickinson.

Nu alle vrouwen onder ede hebben verklaard door Cosby te zijn gedrogeerd en misbruikt, buigt een jury bestaande uit twaalf personen zich over de zaak. De zaak werd al eens eerder behandeld maar omdat de jury vorig jaar niet tot een oordeel kon komen, moest het hele proces opnieuw.