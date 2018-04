Kim Kardashian feliciteert zus Khloé met geboorte dochter

Ze schrijft ontzettend trots te zijn. "Ik ben zo blij voor je! Je meisje is zo mooi!", aldus Kim in een bericht gericht aan Khloé.

"Je bent zo sterk, je deed het lijken alsof het heel makkelijk was", gaat Kim verder. "Ik kan niet wachten tot onze dochters als beste vriendinnen kunnen opgroeien, net zoals wij dat hebben gedaan. En ik ben blij dat ik nu in ruil jouw been vast kon houden terwijl jij perste", grapt ze.

Kim was donderdag samen met haar andere zus Kourtney en moeder Kris bij de bevalling aanwezig. Ook Khloé's beste vriendin Malika was erbij en tegen de verwachting in ook Khloé's vriend Tristan Thompson, de vader van het meisje. Hij ligt onder vuur omdat hij afgelopen weekend zou zijn vreemdgegaan.