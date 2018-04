Roddeloverzicht: Gordon dreigt met mes en Manuel 'gaat vreemd met actrice'

Een bord de lucht door, een scheldwoord te veel of een deur die te hard dichtslaat: in the heat of the moment wil je nog wel eens je woede iets te heftig uiten. Een ruzie die uit de hand loopt is ongemakkelijk en je excuses aanbieden achteraf nog erger, maar om de relatie goed te houden is het toch altijd het beste dergelijke dingen meteen uit te spreken.

Het kan zo gaan slepen anders, en dat moet je niet willen. Voor je het weet sta je tegenover elkaar in de rechtszaal. Gordon kan erover meepraten: de zanger vond zichzelf deze week terug voor de neus van een rechter, aan wie hij precies moest uitleggen wat er nu in hemelsnaam was gebeurd tussen hem en zijn 'ex' Kevin.

Gordon deelde in februari trots op sociale media dat hij nu dan toch de ware had gevonden en dat het allemaal nog goed zou komen met zijn liefdesleven. Om in minder dan 24 uur het sprookje in duigen te zien vallen. Want Kevin bleek niet half zo verliefd als Gordon dacht dat hij was.

Kevin hield er volgens fans van de zanger meerdere affaires op na, troggelde geld af bij verschillende van die 'partners' en was absoluut niet geschikt voor Gordon. Geschokt was de zanger, maar Kevin net zo goed. Hij had zelf namelijk nooit het gevoel gehad dat ze een relatie hadden en nu zag hij overal ineens dat ze gelukkig samen waren. Hoe zat dat?

De heren kwamen er met zijn tweeën niet uit en dus moest er in de rechtbank in Lelystad gesproken worden via advocaten en besloten worden door een rechter. En daar kwamen heftige details naar buiten. Heftigere details dan er in Gordons boek stonden.

De zanger zou gedreigd hebben met een mes tijdens een ruzie. Kevin zou examenfraude hebben gepleegd en Gordon zou gestalkt hebben. De rechter hoorde het aan en stelde de heren voor toch nog eens te proberen er samen uit te komen. Dat mocht niet baten.

Op 23 april horen we van de rechter wat het wordt: een contactverbod voor Gordon, die Kevin dan nooit meer mag benaderen? Of een rectificatie zodat Gordons goede naam in ere wordt hersteld?

Ellende

Khloé Kardashian heeft het niet makkelijk gehad: de realityster trouwde in 2009 met Lamar Odom en vanaf dat moment ging het eigenlijk alleen nog maar over de enorme bak ellende die ze over zich heen kreeg. Lamar bleek het niet zo nauw te nemen met de huwelijksgeloften en ook nog eens een flink probleem te hebben met drugs en alcohol.

In 2013 vroeg ze daarom een scheiding aan. Ze was klaar met alle verhalen, geruchten en leugens en wilde door met haar leven. Het duurde nog jaren voor die scheiding er uiteindelijk kwam: Lamar werd in 2015 met spoed naar het ziekenhuis gebracht vanwege een overdosis terwijl hij een bezoek bracht aan een bordeel. De scheidingspapieren werden uiteindelijk in 2016 pas getekend.

Net op tijd, want Khloé was toen al verliefd op iemand anders. Wederom een basketballer, want als het de eerste keer fout gaat, probeer je het toch gewoon nog een keer? Tristan Thompson leek echter anders: de twee vertelden los van elkaar over hun liefde en alles leek goed.

Toch begon het al een beetje vreemd, die liefde. Tristan zou volgens bronnen namelijk nog samen zijn geweest met Jordan Craig op het moment dat hij iets kreeg met Khloé. Sterker nog: Jordan beviel in december 2016 van hun zoon, twee maanden nadat Tristan zijn liefde met Khloé bevestigde.

Khloé en Tristan kondigden, een jaar na de geboorte van de basketballers eerste kind, in december 2017 aan dat ze samen een kindje kregen. De geruchten van de zwangerschap gingen toen al maanden. Net als de geruchten dat Tristan er wederom wat affaires op zou na houden.

Karma, noemden sommige fans het, toen deze week beelden verschenen van de basketballer die het wel heel gezellig had met een strippende bardame. Hoewel de vrouw in kwestie haar kleding op de video die gemaakt was in een hotellobby nog aan had, verschenen er even later beelden op sociale media waar ze allebei niks meer aan hadden.

Khloé zou het volgens sommige fans verdiend hebben dat ook zíj, terwijl ze hoogzwanger is, wordt bedrogen door Tristan. "Zoals je er aan komt, kom je er ook van af", aldus de Instagramvolgers.

Khloé zou naar verluidt zo zijn geschrokken van alle beelden en geruchten, dat spontaan de weeën begonnen. En zo gebeurde het dat haar eerste kind in dezelfde week werd geboren als ze haar relatie zag wankelen.

De realityster zou kapot zijn van het bedrog, maar ook alweer bereid het Tristan allemaal te vergeven. Zou, want zelf heeft ze nog helemaal niet gereageerd op alle verhalen. Echt lang kan het niet duren voor we echt weten wat ze vindt: de Kardashian-zussen staan er om bekend sociale media slechts tijdelijk te kunnen opgeven.

Affaire

Niet alleen in de Verenigde Staten hebben mensen moeite met monogaam blijven: ook in Nederland blijkt het ingewikkeld om het bij één partner te houden.

Privé pakte deze week uit met een exposé over de vermeende affaire van voormalig EO-presentator Manuel Venderbos. Ruim veertien jaar is hij getrouwd met Suzanne, maar het blad fotografeerde hem met "sexy actrice" Lente Voorhoeve.

Volgens ingewijden zouden Manuel en Lente al een hele tijd intiem met elkaar zijn, zonder dat zijn echtgenote daar iets van af weet. Buren van de actrice dachten dat Manuel gewoon haar vriend was, niet wetende dat het eigenlijk ging om een Bekende Nederlander met een huwelijk.

Echt heel goed in het bewaren van hun geheim zijn de twee niet. Zo werden ze al meerdere keren samen gezien bij haar huis, maar bezochten ze ook samen een evenement en werden wel erg knus gezien tijdens de premiére van Fifty Shades Freed.

Privé weet het zeker: als Suzanne hun verhaal onder ogen krijgt, zal ze flink gaan twijfelen aan hun huwelijk. Manuel liet de hele dag niets weten, tot hij 's avonds een verklaring liet voorlezen tijdens RTL Boulevard.

"Dit is een opgeklopt sensatieverhaal. Gek dat dit zomaar kan. De betrokkenen kennen het echte verhaal. Ik voel verder niet de behoefte om te reageren op dit 'kwaliteitsblad'", aldus Manuel.

Een sensatieverhaal dus, maar waarom vertelt Manuel ons niet gewoon hoe het echt zit? Waarom loopt hij hand in hand met Lente en denken haar buren dat hij haar vriend is? We zullen het nooit weten. Tenzij Lente zich geroepen voelt het uit te leggen?