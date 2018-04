Celebrityfotograaf Alexi Lubomirski fotografeert huwelijk Harry en Meghan

Lubomirski had de Britse prins en zijn aanstaande al eerder voor de camera. Hij maakte ook de portretfoto's die in december werden verspreid, een maand nadat Harry en Meghan hun verloving hadden aangekondigd. Toen fotografeerde Lubomirski het stel bij Frogmore House, waar volgende maand de huwelijksreceptie plaatsvindt.

De Amerikaanse mode- en celebrityfotograaf was na die fotosessie vol lof over Harry en Meghan. "Het was niet alleen een ongelooflijke eer, maar ook een voorrecht getuige te mogen zijn van de liefde van dit jonge paar", reageerde Lubomirski op sociale media na het verspreiden van de verlovingsfoto's. "Ik kan niet anders dan glimlachen als ik naar de foto's kijk die we hebben gemaakt."

Taart met bloemen

Harry en Meghan beloven elkaar op 19 mei eeuwige trouw in de kapel van St. George in Windsor Castle, het woonkasteel van koningin Elizabeth. Eerder maakte het stel al bekend wie de bruidstaart mag bakken en welke bloemist is aangetrokken om St. George's Chapel en St. George's Hall aan te kleden.

De Londense Claire Ptak gaat aan de slag met de taart, die moet smaken naar vlierbloesem en citroen en wordt versierd met verse bloemen. Daar komt bloemiste Philippa Craddock bij kijken. Zij versiert bovendien de trouwlocaties en is verantwoordelijk voor het bruidsboeket, waar in ieder geval witte rozen, pioenrozen en vingerhoedskruid in moeten zitten.