Sylvie Meis viert veertigste verjaardag

Het thema van het feest is de jaren '80. "De dresscode is eighties glam en voor make-up & styling kunnen mijn gasten terecht bij de stylebar van mijn visagiste Serena Goldbaum."

Het enige dat volgens Meis nog mis kan gaan is de bestelling van haar jurk. "Er zijn er vier binnengekomen, waarvan ik er eentje heb uitgekozen. Maar die moet lastminute nog in een andere kleur worden geleverd. Spannend, want mijn verjaardag valt op... vrijdag de 13e."

Telefoons inleveren

Eerder werd al bekend dat de gasten voor het verjaardagsfeest bij binnenkomst hun telefoons moeten inleveren. De pers is niet welkom en Meis wil niet dat er wordt gefilmd, vertelde ze aan Beau Monde. "What happens at the party, stays at the party."

Meis verwacht zestig tot zeventig man op haar verjaardagsfeest.