Janice Dickinson vertelt in rechtbank over verkrachting door Bill Cosby

Dat melden meerdere Amerikaanse media, waaronder CNN. In haar getuigenis vertelt Dickinson (63) dat ze in 1982 door Cosby werd ingevlogen naar Lake Tahoe, waar de voormalig komiek een hotelkamer huurde. Het voormalig topmodel liet zich ontvallen dat ze last had van menstruatiekrampen, waarop Cosby zei dat hij daar wel een pil voor had.

Nadat ze de pil had ingenomen, begon Dickinson zich licht in het hoofd te voelen. Cosby klom daarna bovenop haar. "Hij rook naar sigaren, espresso en lichaamsgeur", aldus Dickinson. "Ik viel flauw nadat hij bij me binnendrong. Het was afschuwelijk."

Toen ze weer ontwaakte, was haar pyjama losgeknoopt. Ze confronteerde Cosby daarna en zei dat ze hem "een klap in het gezicht wilde geven". "Wil je uitleggen wat er afgelopen nacht is gebeurd, want dat was niet leuk", zou Dickinson tegen de Cosby Show-acteur hebben gezegd.

Autobiografie

Dickinson deelde haar ervaring met Cosby voor het eerst in haar autobiografie Lifeguard on Duty: The Accidental Life of the World's First Supermodel, maar hierin werd niet expliciet gezegd dat het om verkrachting ging. Tom Mesereau, de advocaat van Cosby, vroeg Dickinson tijdens haar getuigenis waarom zij dit in het boek uit 2002 heeft weggelaten. "Ik stond niet onder ede toen ik dat boek schreef", aldus Dickinson.

Heidi Thomas, Chelan Lasha en Janice Baker-Kinney zijn de drie vrouwen die voor Dickinson in de misbruikzaak zijn verhoord. Zij verklaarden ook eerst te zijn bedwelmd door Cosby en daarna te zijn verkracht.

Levenslange straf

Begin april werden twaalf nieuwe juryleden gekozen die zich de komende tijd zullen buigen over de vraag of Cosby schuldig is aan het drogeren en misbruiken van Andrea Constand in 2002. Zij is één van de tientallen vrouwen die Cosby de afgelopen jaren hebben beschuldigd van seksueel misbruik. De meeste van die gevallen zijn echter verjaard.

De advocaten van de 80-jarige Cosby hebben in aanloop naar de zaak met succes gepleit om meer getuigen tegen de komiek op te mogen roepen, die de zaak van Constand ondersteunen. Naast Constand zijn dat vijf andere vrouwen, onder wie Dickinson. Ook het team van Cosby krijgt in de nieuwe zaak meer troeven in handen: hij mag een eerder geweigerde getuige oproepen en bewijs dat Constand geld van hem aannam opnemen in de verdediging.

Indien schuldig bevonden zal de eens zo populaire The Cosby Show-ster waarschijnlijk de rest van zijn leven in de gevangenis doorbrengen. Op elk van de drie aanklachten van zware seksuele mishandeling staat een celstraf van maximaal tien jaar.