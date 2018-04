Iconische kleding van prinses Diana tentoongesteld in Kensington Palace

De witte blouse, het legervest en de beige chino van Armani krijgen vanaf 26 april een prominente plek in de vernieuwde tentoonstelling Diana: Her Fashion Show.

Het is de eerste keer dat het publiek de iconische kleding kan bewonderen dat Diana in 1997 droeg tijdens een wandeling door een geruimd landmijngebied in Angola. Ze was in het Afrikaanse land als ambassadrice van een actie tegen landmijnen en hoorde over het werk van de militairen die de mijnen ontmantelden.

Prins William en prins Harry hebben naast de bekende kledingset nog meer kleding van hun moeder uitgeleend. Zo is onder meer de paarse Versace-jurk die de prinses naar een benefietgala in Chicago droeg te zien. Ook het roze Bellville Sassoon-pak dat Diana droeg tijdens de treinrit voorafgaand aan haar huwelijksreis in 1981, is in het paleis te bewonderen. Deze komen te hangen tussen andere, minder bekende, kleding van de prinses, van casual outfits tot galajurken.

Diana: Her Fashion Story ging vorig jaar februari open. De tentoonstelling laat de evolutie zien van Diana's kledingkeuze. Ze droeg tijdens haar eerste publieke optredens ingetogen outfits, waarna ze een stijl ontwikkelde die volgens de samenstellers van de tentoonstelling meer glamour, elegantie en vertrouwen uitstraalde. De expositie maakt deel uit van een reeks evenementen waarmee wordt stilgestaan bij haar dood en nalatenschap.