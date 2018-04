Charlize Theron kreeg depressie nadat ze moest aankomen voor filmrol

Dat vertelt de 42-jarige Theron in gesprek met comédienne Chelsea Handler voor het tijdschrift Elle.

"Het viel me deze keer zwaar", zegt de actrice, die voor de tweede keer in haar leven kilo's moest bijkomen voor een filmrol. De eerste keer was voor Monster, de rol waarvoor ze een Oscar won. "Toen ik Monster filmde was ik 27. Ik stopte drie weken met snacken en ik had mijn oude gewicht weer terug."

Dat gebeurde dit keer niet. Theron zegt dat ze "de hele tijd at" voor haar rol in Tully, waarin ze een moeder speelt van drie kinderen. "Ik hou van koolhydraten, maar ik was ze echt aan het stapelen. Ik at en dronk ontzettend veel suiker."

Daardoor begon ze zich slecht te voelen. "Ik had voor de eerste keer in mijn leven een depressie. Het voelde alsof ik me in een donkere wolk bevond. Het duurde lang voordat ik me weer normaal voelde."

Lichaam bezoeken

Theron zegt dat ze het niet begrijpt dat collega-acteurs weigeren om zo'n gewichtstransformatie voor een filmrol te ondergaan. "Voor mij is dat juist de vreugde die ik uit dit werk haal. Je krijgt de kans om het lichaam te bezoeken van iemand anders."

Daarmee bedoelt de Zuid-Afrikaanse actrice naar eigen zeggen niet dat ze het moedig van zichzelf vindt. "Maar ik kan me niet voorstellen dat ik dit personage speel zonder daarbij aan te komen. Die vermoeidheid die je ervaart, de manier waarop je je voelt over je lichaam, hoe je gezicht verandert. Alles eigenlijk: je handen, je vingers, je schoenmaat."