Khloé Kardashian bevallen van een meisje

Kardashians moeder Kris Jenner bevestigt de geboorte van het kind op Instagram.

Volgens ingewijden werd de realityster in de verloskamer vergezeld door haar moeder, zussen Kim en Kourtney en haar beste vriendin Malika. Ook haar vriend en de vader van het kindje, Tristan Thompson, zou aanwezig zijn geweest in de verloskamer.

Eerder werd al bekend dat de weeën van Kardashian vroegtijdig waren begonnen. Die zouden kort zijn gestart nadat er beelden uitlekten waarin te zien was dat Thompson zoenend was gezien met een stripper.

Kapot

De realityster is er volgens bronnen van TMZ kapot van dat hij haar heeft bedrogen, maar wil hem niet de kans om bij de geboorte van zijn dochter te zijn ontzeggen.

De realityster (33) en haar vriend (27) bevestigden in oktober 2016 dat ze een relatie hadden. Thompsons ex-vriendin Jordan Craig was toen nog zwanger van hun eerste kind, die in december werd geboren. In december 2017 kondigde Kardashian aan een kindje te verwachten met Thompson.

De zwangerschap verliep voor Kardashian niet makkelijk. In een aflevering van Keeping Up With The Kardashians vertelde ze dat ze bijna niet kon lopen en zich continu misselijk voelde nadat ze progesteron-supplementen had geslikt aan het begin van haar zwangerschap.

Vergeven

People en Entertainment Tonight beweren dat Khloé Kardashian zo snel mogelijk terug wil reizen naar haar thuisbasis in Los Angeles, zodra de baby er klaar voor is.

Kardashian wilde eigenlijk haar kind laten opgroeien in Cleveland, waar ze samenwoont met Thompson. Hij staat onder contract bij het NBA-team Cleveland Cavaliers.

"Kris en de rest van de familie willen Khloé zo snel mogelijk weer thuis hebben. En daar heeft de kersverse moeder ook erg veel behoefte aan", aldus een bron. "Het is een familie met veel sterke vrouwen, die allemaal klaarstaan voor Khloé en haar kindje."

Andere Amerikaanse media beweren dat de realityster zo in de wolken is met haar dochtertje, dat ze haar vriend allang vergeven heeft. "Haar baby is kerngezond en dat is het enige dat telt voor haar. De rest is bijzaak, dus ook het gedrag van haar vriend. Het staat niet in verhouding tot het grote geluk dat haar nu ten deel valt", beweert een insider.

Thompson

Thompson zet volgens US Weekly "alles op alles op om haar terug te winnen en bij hem in Cleveland te houden".

"Hij heeft enorm veel spijt van dat wat er is voorgevallen en wil zijn liefje niet nog meer pijn doen. Door de geboorte van zijn dochter gieren de emoties ook door zijn lijf heen en ziet hij nu heel duidelijk wat hij wil: Khloé en hun dochter. Natuurlijk zal hij haar niet onder druk zetten om in Cleveland te blijven, maar dat hoopt hij uiteraard wel", aldus een bron.