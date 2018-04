'Weeën Khloé Kardashian gestart na verschijnen beelden vreemdgaande vriend'

Kardashian, die in december 2017 aankondigde zwanger te zijn, zou van plan zijn haar vriend wel toe te laten tijdens de bevalling. De realityster is er volgens bronnen van TMZ kapot van dat hij haar heeft bedrogen, maar wil hem niet de kans om bij de geboorte van zijn dochter te zijn ontzeggen.

Het is onduidelijk of Thompson die kans ook zou willen benutten. De basketballer werd deze week gefilmd en gefotografeerd terwijl hij intiem was met een stripper. Op de beelden was hij zoenend te zien, maar ook zouden de twee zich enkele tijd hebben opgehouden in een hotelkamer.

Kris Jenner, de moeder van Kardashian, zou direct naar haar dochter zijn gevlogen na de eerste geruchten over het bedrog. Ook zussen Kim, Kourtney, Kendall en Kylie Jenner zouden van plan zijn zo snel mogelijk naar hun hoogzwangere zus te gaan.

De realityster (33) en haar vriend (27) bevestigden in oktober 2016 dat ze een relatie hadden. Thompsons ex-vriendin Jordan Craig was toen nog zwanger van hun eerste kind, die in december werd geboren.