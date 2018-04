Rapper Keizer trots op zijn vriendin na autobevalling

"We waren onderweg naar het ziekenhuis voor een spuitje zodat mijn vrouw goed zou kunnen slapen vanavond, maar ergens halverwege de rit besloot de jongen eruit te komen", vertelt de rapper.

"Ik had in films gezien dat na het breken van de vliezen er nog wel tijd is voordat de persweeën komen. Maar vijf seconden later keek ik naast me en zag ik al een hoofd naast me tussen haar benen. Ik vroeg 'wat moet ik doen? Moet ik hier de afslag pakken?' Mijn vrouw zei me door te rijden, naar het ziekenhuis. Ik reed 160", aldus Keizer.

Meehelpen

Keizer vervolgt: "Ik keek opnieuw en zag al een lijfje. Hij kwam er snel uit. Ik heb toen met mijn rechterhand het hoofdje begeleid. De andere hand hield ik aan het stuur. Ik moest meehelpen. Met een soepele beweging heb ik de baby op de borst van mijn vrouw gelegd."

"Daarna heb ik de verwarming hoog gezet en zijn we naar het ziekenhuis gereden, een stuk relaxter uiteraard. Daar stond een vroedvrouw met een rolstoel klaar en hebben we navelstreng doorgeknipt", aldus de rapper.

Het pasgeboren jongetje heet Given.

De 30-jarige rapper, die eigenlijk Rozelsky Steve Lie-A-Jen heet, heeft in totaal vier kinderen met zijn vriendin Samiera: twee jongens en twee meisjes.