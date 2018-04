Pornoster Ron Jeremy voor tweede keer beticht van aanranding

De vrouw beweert dat Jeremy haar is gevolgd naar de toiletruimte van het restaurant Rainbow Bar & Grill in Hollywood waar hij haar zou hebben betast. Dit gebeurde in december, meldt TMZ.

Het politieonderzoek is afgerond, waarna de bevindingen van de sheriff van het politiedistrict zijn doorgestuurd naar de openbare aanklager van Los Angeles.

Dit is de tweede zaak over seksueel wangedrag die tegen Jeremy is aangespannen. De pornoster werd in september vorig jaar door een vrouw beschuldigd van aanranding, maar deze aanklacht is vorige maand door justitie geseponeerd.