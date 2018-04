Beau van Erven Dorens kreeg ook ongewenst verzoek van Job Gosschalk

De presentator deed zijn verhaal in de uitzending van RTL Boulevard. Daar zei Van Erven Dorens dat hij enorm gefrustreerd was dat Kemna Casting nog steeds niet alle zakelijke banden met Gosschalk heeft verbroken.

"We hebben deze zaak zien ontploffen. Het gaat om veel, vaak jonge acteurs. Die hebben hun hart en ziel bij ons uitgestort en bij andere media. Die hebben hun verhaal verteld wat hun is overkomen. Deze mensen hebben hun vertrouwen aan ons gegeven. Er is daarna niets mee gebeurd."

"En iedereen houdt Kemna en Job de hand boven het hoofd. Ik snap het wel, want Kemna is een bastion dat al dertig jaar overeind staat", begon Van Erven Dorens, die eerder aangaf niet op de voorgrond te willen treden. "Ik ben geen acteur, maar ik moet die mensen steunen."

Roofdier

De presentator vervolgde daarna zijn verhaal, waarbij hij terugging naar het bewuste moment. "Ik heb in 1994 tegenover hem gestaan en toen heeft hij gezegd: Beau, misschien is het een goed idee als jij je broek uittrekt, want dan kan ik die foto's in Duitsland verkopen. Hier is de camera, en hier is een dikke map met acteurs die je voor zijn gegaan. Dus toen dit in november naar buiten kwam, dacht ik: jezus, al die tijd heeft dit roofdier hieraan gewerkt", aldus Van Erven Dorens.

De advocaat van Kemna Casting had de RTL-presentator woensdag vlak voor de uitzending nog gesommeerd niet te spreken over het artikel in Nieuwe Revu over het castingbureau en het seksueel overschrijdend gedrag van Gosschalk. Van Erven Dorens trok zich daar echter niets van aan en verscheurde voor de camera de dreigbrief met de eisen van de advocaat.

Arie Boomsma

Twee dagen terug werd bekend dat Arie Boomsma ook seksueel geïntimideerd werd door Gosschalk. De twee bleven na het incident, waarna Boomsma aangaf zich ongemakkelijk te voelen, bevriend en deden volgens hem "nog een aantal leuke projecten samen".