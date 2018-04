Mariah Carey onthult aan een bipolaire stoornis te lijden

Toch duurde het een aantal jaar voordat de zangeres hulp zocht, vertelt ze in gesprek met People.

"Tot voor kort was ik in ontkenning, maar leefde ik wel in de constante angst dat iemand erachter zou komen", vertelt Carey. Nadat de zangeres eenmaal hulp zocht in de vorm van therapie en medicatie, kon ze zich naar eigen zeggen weer focussen op waar ze het meeste van houdt: liedjes schrijven en muziek maken.

Bij de vorm waar de zangeres aan lijdt, horen periodes van depressie en hypomanie. Deze manie kan zorgen voor irritatie, slapeloosheid en hyperactiviteit. "Ik heb medicijnen die gelukkig goed werken en waar ik niet al te moe of wazig van word", vertelt Carey.

De zangeres dacht zelf lange tijd dat ze last had van een heftige slaapstoornis. "Maar het was geen normale vorm van slaaptekort. Ik was alleen maar aan het werken en werken, snel geïrriteerd en constant bang om mensen teleur te stellen."

Uiteindelijk bleek dat Carey een manische periode had. "Ik liep op een gegeven moment tegen een muur aan. Toen kreeg ik een depressieve periode waain ik totaal geen energie meer had. Ik voelde me zo eenzaam en verdrietig en zelfs schuldig dat ik niet genoeg deed om mijn carriere te laten slagen", vertelt de zangeres.

Taboe

Carey besloot naar buiten te treden met haar ziekte omdat ze hoopt dat haar verhaal het taboe waar veel mensen met dezelfde stoornis tegenaan lopen, zal doorbreken.

"Het kan een enorm eenzaam gevoel zijn om hier in je eentje tegen te vechten. Een bipolaire stoornis hoeft je niet te definiëren en ik weiger dan ook mijn stoornis 'te zijn' en het controle over mijn leven te laten uitoefenen", aldus de zangeres.