Ben Saunders' leven heeft zich 'compleet omgekeerd'

"Vroeger vond ik dat leuk, maar nu wil iedereen met je praten. Daar ben ik te gesloten voor", aldus Saunders in gesprek met Privé.

Terwijl de 34-jarige zanger vroeger altijd de deur uit was, is zijn leven nu compleet veranderd. "Mijn ochtenden breng ik door met Benji (zijn zoon, red.) terwijl mijn vrouw Nikia (zijn stiefdochter, red.) naar school brengt en gaat sporten. Daarna maak ik me klaar voor mijn werk in de tattooshop," vertelt de zanger die een tattooshop heeft in Hoorn.

De oud-winnaar van The Voice of Holland heeft veel minder behoefte om naar buiten te treden. "Ik heb geen hekel aan de spotlights, maar ik zit er ook niet op te wachten. Optreden vind ik geweldig, maar de rode loper kan me gestolen worden. Ik ga zelfs niet meer de hort op om een biertje te drinken."

Saunders, wiens stiefdochter Nikia meedoet aan The Voice Kids, kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn tijd na het winnen van de talentenshow. "Ik heb veel meegemaakt, maar daardoor kan ik haar goed sturen. Ik wil haar behoeden voor de fouten die ik heb gemaakt. Het is een harde wereld. Mensen beloven je van alles, maar ze komen dat vaak niet na."

Spullen

De dingen die het winnen van The Voice hem brachten, maakten hem niet gelukkig, merkte Saunders. "Ik herinner me nog dat ik in mijn nieuwe huis zat. Voor de deur stond een gloednieuwe Harley Davidson, ik had de grootste tv en een Playstation. Eigenlijk alles wat mijn hartje begeerde", vertelt de zanger.

"Op een dag zat ik alleen thuis en kwam ik erachter: Ik heb helemaal níets. Want wat zijn nou spullen? Het boeit me niets. Ik rijd nu in een Prius en daar ben ik blij mee", aldus Saunders.