'Vriend hoogzwangere Khloé Kardashian bedriegt realityster'

Volgens verschillende Amerikaanse media zou Thompson een bruinharige vrouw gezoend hebben in de PH-D Lounge in New York en was hij later die avond ook met haar te zien op verschillende videobeelden van het hotel waar hij verbleef.

De twee gingen samen een hotel binnen, om een paar uur later weer te vertrekken naar uitgaansgelegenheid Soho House in het Meatpacking District. Rond 5.00 uur 's morgens keerden ze terug na een avondje stappen. De vrouw werd de volgende ochtend gezien toen ze het hotel verliet, in dezelfde kleding die ze de avond ervoor droeg.

Thompson was in New York vanwege een basketbalwedstrijd die hij met zijn ploeg Cleveland Cavaliers moest spelen. Volgens omstanders in de club was de NBA-sporter erg close met de vrouw en zou hij met haar gezoend hebben.

Video

Dinsdagnacht plaatste de vrouw, die op Instagram de naam @ms.stephaniee_ heeft, een inmiddels verwijderde video op haar account waarin te zien zou zijn dat ze seks heeft met de basketballer. De gezichten van de twee zouden daarbij niet zichtbaar zijn geweest.

Het is niet de eerste keer dat Thompson wordt beschuldigd van vreemdgaan tijdens zijn relatie met Kardashian. In 2017 doken er video's op van de sporter in bijzijn van twee vrouwen, met wie hij duidelijk intiem is.

Stilzwijgen

Kardashian heeft nog niet gereageerd op het incident en ook Thompson hult zich in stilzwijgen. De realityster bevalt een dezer dagen van haar eerste kindje met de sporter. Op 9 april plaatste ze nog een foto van haar en Thompson samen op Instagram, waarbij ze schrijft: "Wij zijn er klaar voor, kleine!"

De twee bevestigden in oktober 2016 hun relatie, Thompson zou aan het begin van hun relatie nog met iemand anders zijn geweest. Met die vrouw, Jordan Craig, kreeg hij in december 2016 een zoon.