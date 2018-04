Acteur T.J. Miller opgepakt na valse bommelding

Dat schrijft The Hollywood Reporter.

Miller belde op 18 maart, tijdens een treinreis van Washington naar New York, de politie met de mededeling dat een vrouw met bruin haar en een sjaal "een bom in haar tas" had. De trein werd stilgezet en onderzocht door bomexperts. Zij vonden geen bewijs van explosief materiaal aan boord.

Nadat de acteur zijn verhaal bij de politie had gedaan, bleken daar inconsistenties in te zitten. Bovendien zat Miller in een andere trein en had hij alcohol gedronken. De acteur zou boos zijn geweest op de vrouw en daarom de valse melding hebben gedaan.

Celstraf

De 36-jarige acteur wordt beschuldigd van het 'opzettelijk doorgeven van valse informatie aan de politie' en kan daarvoor een gevangenisstraf van vijf jaar krijgen.

De arrestatie komt vier maanden na beschuldigingen van seksueel misbruik en geweld aan zijn adres. Miller zou tijdens zijn studententijd een vrouw hebben geslagen toen zij seks hadden, wat haar een bebloede lip opleverde. De vrouw beweerde eveneens dat hij haar zonder haar instemming zou hebben gepenetreerd. Tijdens een tweede voorval zou hij haar bijna hebben laten stikken.