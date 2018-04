Politieke kopstukken niet naar huwelijk prins Harry en Meghan Markle

Ook de Amerikaanse president Donald Trump en oud-president Barack Obama staan niet op de gastenlijst, meldt de BBC.

De gastenlijst telt in totaal zo'n zeshonderd namen. Bij de ceremonie is wel onder anderen een 12-jarig meisje aanwezig dat de terreuraanslag in Manchester overleefde.

Het paar heeft volgens de BBC geen lijst opgesteld met politieke genodigden. Dat heeft volgens Kensington Palace onder meer te maken met de omvang van de kerk. Bovendien is prins Harry de vijfde persoon in lijn om koningin Elizabeth op te volgen.

Strijdkrachten

Eerder werd onder meer bekend dat leden van de Britse strijdkrachten een belangrijke rol spelen tijdens het huwelijk. De meer dan 250 leden zijn bij de plechtigheid in St. George's Chapel en bij de rondrit die het paar per koets maakt. Prins Harry was zo'n tien jaar in dienst van het leger.

Ook liet het stel weten geen cadeaus te willen voor hun huwelijk. Prins Harry en Markle willen liever dat gasten een bedrag doneren aan een goed doel.