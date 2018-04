Comedian Patrick Laureij kan al blozen als hij bij de kassa staat

"Dat gebeurt ook echt vaak, als ik sta af te rekenen. Als het pinnen ook maar iets langer duurt dan normaal, dan bloos ik al", zegt hij in een interview in Elle.

Volgens Laureij is het een reactie op de mogelijke gedachten van de mensen die achter hem in de rij staan: "Ik denk dat ik ergens bang ben dat de mensen achter me zullen denken: je hebt geen geld, je bent een loser. Dat zit diep."

Laureij, die in 2013 het prestigieuze Cameretten Festival won en in 2016 in het voorprogramma van Anouk stond, kan zo'n gevoel direct weer relativeren. Maar dat ging hem vroeger iets minder goed af.

"Dan kwam ik thuis en zat ik nog lang te balen dat ik bij de kassa weer had gebloosd. Ik gaf mezelf steeds op m'n donder. Dat is nu over, gelukkig. Ik heb meer eigenwaarde en kan beter incasseren."