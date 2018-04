Danser en choreograaf Ish denkt soms te veel na over het vaderschap

Een graverend verschil met zijn eigen vader, zegt de 31-jarige Belg in een interview in het Belgische tijdschrift Humo.

"(…) ik heb nooit iets kunnen lezen over mijn papa. (…) Weet je wat ik nu soms denk? 'Help! Mijn zoon zal mij later kunnen opzoeken op YouTube!' Dan ziet hij me bijvoorbeeld in Turkmenistan achter een vreemd uitgedoste zangeres dansen. Mijn vader had een aura van mysterie rond zich, die hem waardigheid gaf."

Maar de artiest weet ook dat het belangrijk is om af en toe los te laten: "Soms moet je het leven gewoon laten gebeuren."

Slechte eigenschappen

Ait Hamou, die recentelijk samen met Jan Kooijman te zien was in de NPO 3-serie Dance Around the World, is getrouwd en zorgt overdag voor zijn zoontje. Zijn vrouw werkt fulltime en bekommert zich in de avond om hun kind.

Ait Hamou ziet het als een van zijn belangrijkste taken als vader om zijn kind te leren hoe je met je eigen slechte eigenschappen omgaat: "Dat hij de worsteling moet aangaan met zijn slechte karaktertrekken, want die hebben we allemaal. Er is een Afrikaans gezegde dat luidt: 'Als er geen vijand in jezelf huist, kan de vijand van buitenaf je niks doen.' Zo in het leven kunnen staan, daar ga ik hem mee helpen."