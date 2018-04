Tweede zoontje Seth Meyers geboren

Dat vertelde hij maandag in zijn eigen programma Late Night with Seth Meyers.

Zoon Axel kon niet wachten tot Meyers en zijn vrouw Alexi in het ziekenhuis waren aangekomen. Seth bedankte in zijn show de politie van New York die net na de baby arriveerde en hielp met het doorknippen van de navelstreng. Ook was er een bedankje voor zijn buren die met stapels handdoeken aankwamen om Axel warm te houden tot er meer hulp kwam.

Alarmnummer

"Ik belde het alarmnummer en in een minuut tijd ging het van 'we staan op het punt een baby te krijgen' naar 'we krijgen nu een baby' tot 'we hebben een baby gekregen'", vertelde Meyers.

In zijn show liet de presentator ook een foto van de bevalling zien waarop zijn vrouw op de grond ligt en wordt geholpen door het ambulancepersoneel. Meyers zit er knielend naast.

Seth en Alexi Meyers zijn al ouders van zoon Ashe, die in maart 2016 ter wereld kwam.