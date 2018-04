Prinses Ariane viert haar elfde verjaardag

Volledige naam en titel van de jarige is Ariane Wilhelmina Máxima Ines Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau. Op 10 april 2007 werd ze in Den Haag geboren. Haar doop was op 20 oktober van dat jaar in de Haagse Kloosterkerk.

Ariane woont samen met haar ouders en zusjes in villa Eikenhorst op landgoed De Horsten in Wassenaar. Onderwijs volgt zij op de openbare Bloemcampschool in die gemeente.

In haar vrije tijd doet Ariane aan paardrijden, hockey, tekenen, gitaar spelen en jazzballet.

Er is dinsdag nog een verjaardag in kringen van het koningshuis. Prins Floris, de vierde zoon van prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven, is 43 geworden.