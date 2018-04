Bill Cosby betaalde bijna drie miljoen aan beschuldiger in misbruikzaak

De verklaring was een strategische zet van de openbaar aanklager. Het bedrag mocht vorig jaar niet genoemd worden in de zaak over vermeend misbruik van Constand.

Juist het team van Cosby pleitte in aanloop naar deze rechtszaak voor toelating van de schikkingsdocumenten als bewijsmateriaal. De rechter stemde daarmee in. De verwachting is dat de advocaten van de The Cosby Show-ster het bedrag zullen aangrijpen om Constand neer te zetten als een profiteur. De aanklager bracht om hen voor te zijn het bedrag nu vast naar buiten.

Tijdens de openingsverklaring zette de aanklager volgens Deadline het onderzoek naar Cosby minutieus uiteen. Hij legde onder meer uit hoe het ruim tien jaar kon duren voor het onderzoek naar Cosby tot een aanklacht leidde.

In zijn verklaring zei aanklager Kevin Steele dat het onderzoeksteam naar aanleiding van verslagen van Cosby's getuigenis in een civiele zaak Constand heeft benaderd. "Ze kwam niet naar ons toe. Nadat deze documenten vrij waren gekomen, zijn we naar haar gegaan en hebben haar gevraagd mee te werken."

Uitgesteld

Eigenlijk zou ook het team van Cosby maandag met een openingsverklaring komen. Dat werd uitgesteld nadat zij een motie hadden ingediend tegen een van de juryleden. Deze persoon zou afgelopen week tegen een ander potentieel jurylid hebben gezegd dat Cosby schuldig is.

De rechter sprak maandagochtend met alle juryleden en zag geen reden één van hen te verwijderen. Omdat de zaak hierdoor vijf uur vertraging opliep, werd de verklaring van de verdediging uitgesteld naar dinsdag.