Regisseur James Toback niet aangeklaagd voor seksueel wangedrag

De openbaar aanklager van Los Angeles kwam tot de conclusie dat de zaken zijn verjaard, meldt TMZ.

Tientallen vrouwen beschuldigden Toback begin oktober van seksuele intimidatie en aanranding. Rechercheurs onderzochten vijf aanklachten tegen de 73-jarige regisseur, maar de meeste zaken bleken verjaard.

Er is nog één zaak die problemen kan opleveren voor Toback, maar het slachtoffer in die zaak weigert mee te werken. Mocht de vrouw zich bedenken, dan is de openbaar aanklager bereid het onderzoek te heropenen.

Verhaal

In oktober vorig jaar publiceerde The Los Angeles Times een artikel waarin 38 vrouwen hun verhaal deden over Toback. Binnen een paar weken meldden bijna tweehonderd vrouwen zich met soortgelijke verhalen over de regisseur. Onder hen waren ook bekende actrices zoals Selma Blair en Rachel McAdams.

Toback regisseerde onder andere de films Black and White en Two Girls and a Guy. Hij won een Oscar voor zijn script van de Warren Beatty-film Bugsy.